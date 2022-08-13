 

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

13.08.2022, 18:20, Новости дня
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Поездки в Россию для заправки автомобиля в Финляндии предложили приравнять к госизмене из-за якобы спонсирования войны на Украине, говорится в материале телеканала YLE.

По словам жительницы Финляндии Сирпы Лауримо, которая недавно получила визу в Россию и, экономия в месяц достигает 240 евро за три машины, поэтому она не намерена отказываться от дешевого российского топлива.

В материале отмечается, что многие из «топливных» туристов имеют два гражданства и, помимо заправки, посещают в РФ родственников. Среди них Андрей Харгинен, передает РИА «Новости». По его словам, он также ездит за российским бензином, поскольку цены на топливо в Финляндии сильно выросли.

YLE отмечает, что многим жителям Финляндии не нравится практика покупки топлива в России. Они объясняют это нежеланием «финансировать Путина». Например, жительница Финляндии Анне Ярвелин, идет на принцип во вред себе.

«Ярвелин нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, а от нынешней стоимости бензина в Финляндии хочется плакать», – говорится в материале.

Но, тем не менее, женщина решила не заправляться в РФ и экономить на других вещах.

Финская таможня не противодействует «топливным туристам», но тщательно досматривает все машины, чтобы водители не перевозили бензин в канистрах. В таких случаях автолюбителей разворачивают на пункте пропуска.

Ранее в Финляндии определились с механизмом сокращения турвиз россиянам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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