На Украине осудили Зеленского за лишение украинцев гражданства

Харьковская правозащитная группа осудила действия президента Украины Владимира Зеленского за «советскую тоталитарную» практику лишения гражданства страны, которую сам глава государства назвал регулярной, сообщило издание «Страна».

«Горько осознавать, что президент Владимир Зеленский <…> прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов», – приводит ТАСС заявление правозащитников.

Также они ссылаются на 25-ю статью Конституции Украины запрещает лишать гражданства в принудительном порядке.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

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