Ребёнка, пользовавшегося Twitter, с позором изгнали из «Артека»

Товарищеский суд международного детского центра «Артек» впервые в своей истории изгнал отдыхающего за использование запрещённых в России интернет-сервисов.

Участником показательного процесса стал 12-летний Алексей В. из Ярославля, попавший на отдых в лагерь, как победитель всероссийской олимпиады по обществознанию.

Следствием был установлен факт использования юношей социальной сети, доступ к которой ограничен органами власти. О правонарушении вожатым сообщил другой гость «Артека», который случайно обнаружил потерянный смартфон друга с установленным на нём VPN и открытой страницей в соцсети.

Как стало известно позже, Алексей не просто использовал опасный сервис, но ещё и контактировал через него со сверстниками из недружественных государств. Он не оповестил об этом ни вожатых, ни преподавателей, ни отдел лагеря по особым делам. На суде свидетельские показания дали его товарищи по отряду. Ребята заметили, что соцсеть несёт большую опасность – через неё распространяют детскую порнографию, пропагандируют алкоголь, нетрадиционные ценности, наркотики, богохульство и самоубийства.

Алексей пытался возразить и напомнил, что своим поступком он не нарушал законодательство Российской Федерации. На это 14-летний отдыхающий, исполнивший роль прокурора, заметил, что лагерь является территорией со своими внутренними законами.

– У нас здесь власть не российская, а артековская, – заявил он.

В итоге судебная коллегия признала Алексея виновным в совершении правонарушения и постановила выдворить его из лагеря с запретом посещения на 5 лет без права переписки с другими отбывающими отдых.

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