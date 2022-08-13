Мнение: Украина будет вынуждена просить у Москвы перемирия

Украинская армия постепенно оказывается загнана в угол, а финансовое положение страны ухудшается день ото дня. Как пишет Shūkan Gendai, рано или поздно Киев не сможет покрывать постоянно растущие расходы, поэтому Украина будет вынуждена просить у Москвы перемирия.



AP

Украинская армия постепенно оказывается загнана в угол. Сегодня поступает всё больше информации о том, что благодаря эффективной работе российской ПВО и особенно систем РЭБ, которые «считывают» и «выключают» БПЛА ВСУ, их эффективность резко снизилась. Большой урон наносит украинцам российская артиллерия. В рядах ВСУ большие потери. Правительство США продолжает оказывать Киеву массированную военную помощь, однако ход и перспективы боевых действий оцениваются все более пессимистично для Украины. Кроме того, как считает главный аналитик НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи, у украинского правительства возникает ещё более сложная проблема: речь идёт о том, что у него иссякают финансовые возможности для несения колоссальных расходов по противодействию российской спецоперации.

Как продолжает эксперт в статье для Shūkan Gendai, российская спецоперация привела к тому, что военные расходы Украины увеличились с $250 миллионов в феврале нынешнего года до $3,3 миллиардов в мае и продолжают стремительно расти. Сейчас они составляют около 40% расходов бюджета.

Украинское правительство сократило расходы практически по всем другим статьям, но возможности для увеличения доходов у него практически нет. Вновь введены НДС и импортные тарифы, приостановленные после начала российской спецоперации. У Киева есть вариант повысить налоги на бизнес, но это чревато быстрым ухудшением и так истерзанной вооруженным конфликтом экономики.

Центральный банк Украины стал «последней соломинкой» в ситуации, когда украинские власти отчаянно хотят получить средства на ведение военных действий против России. После начала российской СВО НБУ купил государственных облигаций на сумму $7,7 млрд, что фактически вынудило его напечатать огромное количество денег.

Уровень инфляции на Украине превысил 20%, что вдвое больше, чем до СВО, и министр финансов Марченко предупредил, что дальнейшее печатание денег приведет к гиперинфляции, что смертельно опасно для экономики страны.

Загнанное в угол украинское правительство начало использовать валютные резервы как источник финансирования военных расходов. НБУ заявил, что только в июне он использовал $2,3 млрд, или около 9% своих валютных резервов.

Национальный банк Украины был вынужден снизить обменный курс гривны по отношению к доллару США на 25%, чтобы хоть как-то сохранить свои истощённые валютные резервы, но судя по всему, эти резервы скоро достигнут дна.

20 июля украинское правительство достигло принципиального соглашения с основными странами-кредиторами об отсрочке выплаты основного долга и процентов по гособлигациям после первого августа на два года. Но хотя это соглашение и было достигнуто, рейтинговое агентство Fitch Ratings указало, что «на Украине начался процесс, похожий на дефолт».

«Президент Зеленский и другие руководители украинского правительства не скрывают свой воинственный настрой, но рано или поздно они не смогут покрывать расходы страны на военный конфликт с Россией. Не будет ли тогда Украина вынуждена просить перемирия с Москвой?» — задаётся вопросом автор материала.