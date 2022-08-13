 

Дана Борисова празднует исчезновение Ольги Бузовой. “Господи! Пусть ее не найдут несколько недель

13.08.2022, 17:18, Разное
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Ольга Бузова не выходит на связь два дня. Певица взяла отпуск, чтобы покорить горы, и обещала держать блог в актуальном состоянии. Однако уже довольно долгое время она молчит.
36-летняя теледива вызывает тревогу. Вот тут-то ненавистники и обрадовались. Ведущая Дана Борисова оказалась в числе тех, кто устал от творческого гения исполнительницы “Мало половин”. Скандальная блондинка смело прокомментировала происходящее. Мечта подписчиков! Господи, пусть ее спрячут хотя бы на пару недель! написала 46-летняя Дана.

Однако ее комментарий подвергся жесткой критике. “Лучше видеть ее, чем лицо наркоманки; “Опять под наркотой?”. Нормальные люди не хотели бы такого друг от друга! “; “Как у вас вообще хватило смелости написать это Дане? “Вы упали в глазах многих своих поклонников”, – пишут пользователи сети.

Борисова не скрывает, что страдала от многих видов зависимостей, и за словом в карман не лезет. В чем проблема? Она такой же человек, как и все остальные. Я – наркоманка, алкоголичка, с большим стажем. И что? Звезда российского шоу-бизнеса резко ответила: “Мне абсолютно все равно и я принимаю свои зависимости”.

Напомним, Ольга Бузова уже второй раз подряд перестала звонить родным и близким. Никто не знает, где она находится и все ли с ней в порядке. “Здравствуйте, я недоступна. В последнее время было так много всего: встречи, мероприятия и т.д. Я так много отдала себя всем, и мне нужны новые эмоции!


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