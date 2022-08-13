В НАТО пообещали помощь Боснии и Герцеговине

НАТО развивает меры специально для помощи своему союзнику – Боснии и Герцеговине (БиГ) на фоне спецоперации РФ на Украине, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Альянс продолжит сотрудничать с вашим государством и другими международными партнерами для поддержания стабильности и продвижения реформ в БиГ», – приводит заместитель председателя совета министров (правительства) БиГ и министр иностранных дел Бисер Туркович в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская – прим. ВЗГЛЯД) ответ Столтенберга, передает РИА «Новости».

Отмечается, что НАТО готов продолжить поддерживать партнеров, которые могут быть подвержены вредоносному влиянию и давлению.

БиГ не является членом НАТО, страна участвует в программе «Партнерство ради мира».

—