На Украине раскрыли новую схему массового уклонения от призыва в ВСУ

Жителям Украины предлагают выехать за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Посредники за 2,5 тыс. долларов гарантируют поступление в иностранные вузы, информирует издание «Страна».

Таким способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим «поступление и выезд» в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тыс.долларов. В социальных сетях много таких объявлений, передает РИА «Новости».

«Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств», – отмечается в публикации.

По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.

Ранее служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную РФ часть Запорожской области.

До этого российские силовики со ссылкой на источники в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию в Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы увидели спасение в РФ и не желают воевать в рядах ВСУ.

—