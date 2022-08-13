Улицы Севастополя предложили назвать в честь героев спецоперации

Власти Севастополя намерены назвать улицы города в честь героев спецоперации и уже начался сбор предложений, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Обязательно будет сделано. Сейчас мы собираем такие инициативы, собираем все предложения от общественности города. У нас уже есть ребята – Герои России, ребята, награжденные орденами Мужества. Первоочередным образом мы будем увековечивать в топонимике именно наших севастопольцев, которые совершили подвиги», – рассказал он своем Telegram-канале.

Также будет создан мемориальный комплекс на городском кладбище. В Севастополе четверо бойцов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота были представлены к званию Героя России, трое из них – посмертно.

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