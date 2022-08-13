Присматриваться можно уже сейчас: трендовые тенденции джинсов 2023, которые можно носить уже этой осенью

Джинсы – неотъемлемая часть гардероба современной женщины. Они не выходят из моды уже несколько десятилетий. Эта одежда подходит для любых случаев. В статье мы расскажем о трендах джинсов, которые будут популярны в 2023 году. Вы можете присматриваться к ним уже сейчас и носить этой осенью.

Широкие джинсы с высокой талией

Широкие джинсы с высокой талией станут одним из трендов 2023 года. Модницы начнут их носить уже осенью 2022 года. Это удобная и красивая модель. Высокая посадка делает фигуру более стройной, а широкие штанины обеспечивают комфорт при ходьбе.

Широкие и высокие джинсы могут быть разных цветов. Они гармонично сочетаются с белым верхом и удобной обувью на невысоком и устойчивом каблуке.

Зауженные с разрезами по бокам внизу

Зауженные джинсы с разрезами по бокам внизу удобны и практичны. Они подчеркивают фигуру, но не сковывают ваших движений. Высота разреза может быть разной, в зависимости от вашего вкуса.

К таким джинсам подходит обувь на высоком каблуке. Добавьте в свой образ красивый верх в классическом, романтичном или спортивном стиле, а также подходящую сумку.

Расклешенный фасон

Мода на расклешенные джинсы циклична. В 2023 году этот фасон снова окажется на пике популярности. Одним из трендов станут джинсы-клеш с завышенной талией.

Расклешенные джинсы органично вписываются в современный стиль кэжуал. Они сочетаются с такими практичными вещами, как футболки, кожаные куртки, лонгсливы, кардиганы, жакеты.

Поклонницы более романтичного стиля могут сочетать джинсы-клеш с топами, напоминающими корсеты.

Что касается обуви, то расклешенный фасон красиво смотрится как с повседневными кедами и ботинками, так и с элегантными туфлями-лодочками.

Скинни

Скинни – самый популярный вид современных джинсов. Они пользуются большим спросом, так как улучшают форму бедер и ягодиц. Эта модель подходит женщинам разных возрастов.

В 2023 году будут особенно популярны рваные скинни. Вы можете сочетать их с разными видами обуви: туфлями на каблуке, сандалиями, кедами, конверсами. В качестве верха подойдут разнообразные блузки, футболки и пуловеры. Их следует подбирать в соответствии с ситуацией и вашими предпочтениями.

Прямые джинсы

Прямые джинсы – легкая и удобная одежда. В 2023 году будут пользоваться популярностью модели с высокой посадкой. Они подчеркивают талию и стилизуют фигуру.

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Это базовая вещь, которая должна присутствовать в гардеробе каждой женщины. Лучше выбирать прямые джинсы простого фасона без декора. Они универсальны и легко комбинируются с любой одеждой и обувью.

С низкой посадкой

Джинсы с заниженной посадкой были одним из трендов нулевых. Этой осенью они вернутся в мир моды. Но современные джинсы с низкой талией не похожи на модели начала 2000-х. Они станут более комфортными и свободными.

Традиционно джинсы с заниженной талией носят с укороченными топами или блузками. Но если такой вариант кажется вам слишком смелым, то накиньте сверху пиджак или длинную рубашку.

Необычный цвет

В модных коллекциях все чаще и чаще встречаются джинсы нетривиальных расцветок. Они могут быть розовыми, зелеными, фиолетовыми, бордовыми, желтыми и многих других оттенков. Такие модели помогут вам создать необычный и запоминающийся образ.

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К недостаткам таких джинсов можно отнести то, что их сложно сочетать с верхней зимней одеждой. Поэтому весной и летом можно носить модели любого цвета. Поздней осенью и зимой лучше выбирать вещи холодных тонов: изумрудного, винного, бордового или темно-фиолетового. Их можно надеть с курткой или укороченным полушубком.

С монограммами и принтами

В 2023 году будут популярны джинсы с монограммами. Одним из трендов станут свободные брюки, украшенные яркими логотипами (см. фото ниже). Если вам нравится красочный и смелый образ, то попробуйте этот вариант. Топ и обувь следует подбирать под цвет монограммы.

В следующем году особым спросом будут пользоваться джинсы с животными принтами и абстрактными рисунками. Конечно, это вариант не на каждый день. Но такие брюки помогут вам разнообразить гардероб и внести нотку экстравагантности в ваш образ. Такие модели следует сочетать с однотонным верхом спокойного цвета.

Заключение

Вы можете уже сейчас присмотреться к модным тенденциям джинсов. Это поможет вам подобрать идеальную трендовую модель, которая соответствует вашему стилю и особенностям фигуры.