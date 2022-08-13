 

Мнение: Зарезали Салмана Рушди

13.08.2022, 16:33, Разное
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Вчера в США зарезали иранского писателя Салмана Рушди. В мире он известен скорее не своими проиведениями, а тем, что за одно из них в Иране его приговорили к смерти за оскорбления веры и пророка. И вот наконец до него добрались, причем достаточно банально – на публичном выступлении подошел воинствующий верующий и порезал Рушди ножиком.

Нападавший задержан, а Рушди лежит в больнице под ИВЛ. У него сильная рана шеи, повреждение печени, выколотый газ и еще несколько ножевых ран. Может даже выживет, но уже точно станет инвалидом. Некоторые угрозы способны реализовываться спустя десятки лет. Пришить нападение Ирану будет сложно (так как угрозы в адрес Рушди за "Сатанинские стихи" поступали и из других мусульманских стран). Стоит отметить, что за прошедшие десятилетиями на протестах связанных с личностью Рушди погибло до 20 человек. Сам Рушди с 2016 года являлся гражданином США.

Автору карикатур на Мухаммеда из Дании следует быть осторожным.

PS. Самого Рушди в свое время пытался читать, не зашло совсем.

Источник: Colonel Cassad


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