Ушла и пропала – Личное мнение

Вчера весь день искали Бузову. Сначала гОленька прилетела в Сочи, потом заявила, что пойдёт в горы, куда не ступала нога человека, а затем перестала выходить на связь.



Вот нога, которая не ступала. Фото: Соцсети

«Отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека! Неизведанные тропы и новые маршруты», — цитирует гОленьку Комсомолка.

Куда ушла Бузова? Вариантов, как минимум, два.

Самое первое и очевидное, что никуда гОленька не ушла, а отлёживается с утра. Так бывает, когда сильно устанешь, у кого такого не было?

Вариант второй — гОленька всё же ушла. Неизведанные ещё тропы и новые маршруты оказались давно всем известным состоянием, когда остановиться не можешь.

Ну, тоже такое знаете? Сидит человек, бывает, и остановиться не может. Настроение хорошее, закуска тоже.

Какие тут соцсети нафиг? Какие ещё фанаты? Горы, шашлык, весёлые песни и море вдали. Хорошо, красота.

Уверена, Бузову всё же найдут. Примет душ, нанесёт фильтрик, расскажет, как поцарапала ножку в трудном походе.

А вы встречали в Сочи места, куда ещё не ступала нога человека?

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