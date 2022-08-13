Джаро & Ханза раскрыли секретную формулу суперхита “Виски, кола”

Джаро & Ханза – дуэт двух парней из Армении: Орхана Оруджева и Хана Авакяна. Они исполняют песни в жанре хип-хоп, музыку и слова пишут сами. Парням удается создавать уникальные треки, которые привлекают огромное количество слушателей.

“Мы как-то сидели на студии, слушали уже написанные биты, и я достаю текст своего куплета на “Виски, кола” и подкладываю под этот бит, начинаю петь. Понимаю, что этот текст подходит”, – рассказали музыканты в беседе с “Дни.ру”.

Выход песни “Виски, кола” молниеносно повлиял на группу. Потом у группы выходило много других треков, пропадавших в топ чартов. Но шлейф первого хита все равно остается.

“Изначально песня вообще была в другом звучании. Это был хаос, клубный трек. Но мы поняли, что эти слова подходят под этот бит. Как только мы ее написали, мы сразу выложили в “Сторис”, написали, что это суперхит. Песня сразу могла изменить нашу жизнь. Есть формула хита: легкий припев, легкая музыка и хорошее настроение. После песни “Виски-кола” наша жизнь изменилась, нас стали приглашать разные музыкальные лейблы”, – рассказал музыкант в беседе с “Дни.ру”.