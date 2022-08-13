Германия прокомментировала посредничество Меркель в ситуации на Украине

Власти Германии поддерживают Украину, поэтому не могут быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, сообщил глава немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц.

«Скажу отстраненно от людей: Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте. <…> Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию», – сказал политик агентству DPA в ответ на вопрос о вмешательстве Меркель для решения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Также Мерц обвинил правительство в нерешительности в вопросе поддержки Киева и поставок оружия.

Ранее сообщалось, что первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard из Германии прибыла на Украину.

—