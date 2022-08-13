В России собрали 78 млн тонн зерна

Россия гарантировала себе продовольственную безопасность, аграрии собрали уже 78 млн тонн зерна, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов на чемпионате по пахоте.

«Сейчас мы противостоим сложностям и давлению, обеспечиваем устойчивое развитие агропромышленного комплекса страны. На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 млн т зерна, тем самым мы уже гарантированно обеспечены продовольственной безопасностью. По состоянию на 1 июля 2022 года количество сельскохозяйственной техники у российских аграриев растет», – цитирует ТАСС Некрасова.

В Минсельхозе уточнили, что сезон начался летом, в зависимости от погоды в отдельных регионах страны может продолжиться до ноября

По словам Некрасова, происходит обновление техники, которая находится в руках отечественных сельхозпроизводителей.

«Есть отклонения по ряду территорий, но в целом, если смотреть на ситуацию глобально, то у нас более 50% зерноуборочных комбайнов моложе 10 лет, эта техника еще не выработала свой ресурс и способна давать результат», – отметил он.

Ранее Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна.

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