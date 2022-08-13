В Псковской области стартовал Всероссийский чемпионат по прополке грядок

Более 800 человек собрались в Псковской области для участия в первом Всероссийском чемпионате по прополке грядок. Суть соревнований, проходящих в Великолукском районе – убрать как можно большее количество сорняков со своего участка за определённый промежуток времени.

Главный судья, представитель Минсельхоза Рустам Сафин рассказал, что место для соревнований выбирали как можно более запущенное. Местный колхоз развалился вместе с СССР и на его полях свыше 20 лет растёт бурьян.

«Мотивировать взять кого-то в собственность или аренду этот участок пока не получилось, зато для соревнований он отлично подходит», – пояснил он.

Всего за три дня участники должны убрать сорную траву со 120 гектаров, причём без техники. Чемпионат проводится в индивидуальном и командном зачётах. Победителей ждут ценные призы: поездка на лекцию в Российский государственный аграрный университет (МСХА им. К. А. Тимирязева), жестяные тяпки от отечественного производителя, другая сельхозутварь, а также грамоты и сертификаты.

К участникам мероприятия с приветственной телеграммой обратился лично президент Владимир Путин.

Начало любого процесса, будь это хирургическая операция, возрождение сельского хозяйства или строительство государства, начинается с уборки гнойников и сорняков. Мы в Кремле очень ценим рядовых тружеников, что неизменно отражается в нормативно-правовых актах органов исполнительной власти. Желаю вам удачи и от себя хочу добавить, что весь ваш труд направлен на благо Отечества – а значит, это одно из самых больших удовольствий в жизни, которое нельзя измерить в деньгах или материальных благах.

После завершения нынешнего чемпионата на территории Великолукского района состоятся соревнования по пахоте, посадке культур и сбору урожая. В последующие годы Минсельхоз планирует проводить подобные состязания и в других депрессивных регионах.

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