Офисный стиль на осень-2022: составляем модные деловые образы, которые будут служить круглый год

Близится к завершению лето и пора отпусков. Самое время задуматься о создании делового гардероба для работы и офиса. Стильные образы вполне реально составить из простых вещей, которые уже имеются в наличии. Вдохновляемся эффектными луками.

Одежда из денима

Составьте джинсовый комплект из расклешенной юбки миди, блейзера и ловите на себе восхищенные взгляды коллег. Ведь вещи из денима являются весьма актуальными в этом году и вряд ли сдадут свои лидирующие позиции в следующем.

Дополните комплект белой футболкой или рубашкой, босоножками, стильной сумочкой.

Укороченный блейзер и джинсы (брюки)

Джинсы прямого кроя и укороченный блейзер — простой, но такой красивый и универсальный комплект. Этот образ подойдет и для офисно-делового, и для повседневного лука. Если собираетесь на работу, обязательно включите в образ сумку-чемоданчик правильной геометрической формы.

Кожаная одежда

Кожаные изделия становятся особенно актуальными, когда нужно утеплиться. В прохладную погоду вы точно в них не замерзнете. А еще прослывете главной модницей в офисе. Сочетайте кожаные штаны с курткой, под низ надевайте футболку, а на ноги – кроссовки или кеды. Чтобы образ не получился мрачным, дополните его сумочкой яркого цвета.

Комплект в бежевом цвете

Если в образах вы любите делать ставку на женственность и элегантность, тогда точно не сможете проигнорировать данный комплект. Речь идет о костюме-тройке, состоящем из брюк прямого кроя, жилета и пиджака. Самая главная особенность заключается в оттенке — он бежевый. Для работы этот цвет является идеальным, поскольку не раздражает глаз и не провоцирует окружающих на агрессию, как это обычно бывает с красными вещами.

Пиджак и джинсы

Этот простой и в то же время элегантный образ предложила известная ведущая Ева Гонсалес. Она соединила в одном образе джинсы прямого кроя с рваными краями, открытые босоножки на шнуровке, белую майку и белый пиджак оверсайз. Если по дресс-коду вам запрещено носить открытую обувь, то вы можете вместо босоножек надеть лоферы.

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Тренч

Эта верхняя одежда, популяризированная брендом Burberry, помогает внести нотку строгости и изысканности в любой образ. Чтобы лук получился жизнеутверждающим, а не угрюмым, надевайте белоснежный или кремовый тренч. С такой одеждой можете сочетать все, что угодно: начиная от платьев любой длины и заканчивая джинсами и блузами. В любом случае будете выглядеть неотразимо.

Косуха и юбка

Ошибочно полагать, что косуха предназначается исключительно для повседневного уличного стиля или для посещения рок-концертов. Сегодня этот предмет гардероба гармонично интегрировался в офисные луки. Нужно просто правильно его сочетать. Удачное решение — это косуха с плиссированной юбкой миди и белой футболкой.

Брюки и рубашка с принтом

Брюки и рубашка — стандартное сочетание для офисных работников. Если хотите освежить образ и сделать его более самобытным, то берите рубашку с ярким принтом. Цветочки на работе будут не слишком уместны, а вот геометрические узоры или абстракция точно подойдут.

Платье-рубашка

Ошибочно полагать, что платье-рубашка — это то, что можно носить только на отдыхе. Есть фасоны таких платьев, которые подходят и для офиса. Изделия могут быть однотонными или принтованными, но они обязательно должны быть приталенными.

Джинсы и стеганый жакет

Стеганая верхняя одежда была в моде весной этого года, и данный тренд сохранится еще в ближайшие пару-тройку сезонов точно. Стеганый жилет — прекрасная альтернатива блейзеру. Плюс такая верхняя одежда поможет вам утеплиться, если на улице станет прохладно. Комбинируйте стеганый блейзер с джинсами. В качестве обуви подойдут ботинки на невысоком каблуке.