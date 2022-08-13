 

Мнение: Точка невозврата

13.08.2022, 15:20, Разное
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Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией.

Дело в том, что 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдеп США признать Россию государством – спонсором терроризма.

Дословно: « Если резолюция будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена».

Газета The Washington Post писала, что с 1979 года США включили в список государств-спонсоров терроризма Иран, КНДР, Кубу и Сирию. Включение в этот список означает расширение санкций. Хотя куда шире-то? Вроде бы уже и так в отношении России введено такое количество санкций, какого нет даже против Ирана, КНДР, Кубы и Сирии.

Чем еще чревата «точка невозврата»?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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