Мнение: Деньги за смерть

Обстоятельный Павел Пряников довольно убедительно доказывает, что в России сейчас нет никакого не то что милитаризма, но даже волны патриотизма, и наше старое и весьма апатичное общество ни к каким победам на самом деле не рвется.

“Ну какой милитаризм? Даже по самым бедным регионам не могут набрать контрактников на огромные, невиданные в их местах оклады – по 200-300 тыс. руб. в месяц. Это в 8-10 раз больше, чем получает средний простолюдин в таких местах. И за смерть простолюдина начальство обещает по 7-12 млн. руб. Тогда как привычная такса – 2-3 млн. руб. )а за смерть на производсьтве могут и ничего не заплатить).

Начальство впервые в истории России проявляет невиданную щедрость для пролов. Максимальное пособие по безработице – 13 тыс. руб., на детей в нищих семьях платят по 6-12 тыс. А тут – сразу 200-300 тыс.

Но и на такие деньжищи не могут набрать пролов. По зонам вынуждено начальство ездить, набирать штрафбаты, и тоже – за деньги. В Великую Отечественную набирали из ГУЛАГа воинов бесплатно (более 1,2 млн. человек набрали), амнистия им была положена исключительно за ранение (или посмертно), а сейчас сделали суперкомфортные условия даже для маньяков и убийц (амнистия через 6 месяцев контракта) – и то набрать не могут.

Ещё один признак – ни один высший патриот не ушёл на фронт. Ни депутат, ни лидер мнений, ни писатель и журналист. Никто не хочет повторять судьбу Аркадия Гайдара – хотят с дивана и из Телеграма воевать. Полное отсутствие реального патриотизма видим даже у вроде «заряженных» патриотов. Хотя возможности им участвовать в СВО – навалом. Даже ремонтниками военной техники в тылу не хотят идти.

Наоборот, СВО показало полное отсутствие милитаризма в российском обществе. И даже – отсутствие патриотизма. Не сравнить и с 2014 годом, когда десятки тысяч добровольцев ехали бесплатно на Донбасс, были миллионные массовые сборы. Ажиотаж был среди патриотов, расцвели десятки сайтов и общественных групп.

А сейчас ведь даже кадровых военных при награждении показывают в балаклавах или с заблюренными цензурой лицами. Т.е. само государство громко говорит, что не хочет милитаризации, патриотизма и ажиотации. На провластных ресурсах ведь впрямую пишут, что нет никакой войны, а надо ехать на природу и есть шашлыки – жизнь продолжается, как прежде. Это враги придумывают про войну и мобилизацию” (ПАВЕЛ ПРЯНИКОВ).

Это перекликается с довольно курьезным сообщением от Ольги Романовой:

“В правозащитную организацию «Русь сидящая» массово пишут родные заключенных, завербованных на войну в Украину. Об этом сообщила руководитель организации Ольга Романова. Среди обращений — жалобы на невыплаты зарплаты и большие потери. Правозащитники отмечают, что уехавшие на войну — военные преступники, и помогать родным отказываются”.