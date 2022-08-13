Мнение: Памятник защитникам Донбасса в Надыме
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Памятник защитникам Донбасса установлен https://ura.news/news/1052577984 в Надыме.
Сам памятник неплохо сделан. Видео установки https://vk.com/wall-32205256_1645531
За наводку спасибо товарищу amarok_man
У нас в Крыму планируют пока открытие мемориальной доски и храма в память о погибших. Про памятник разговоры тоже ходят, но пока без конкретики. Уверен, что памятник у нас тоже будет.
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Источник: Colonel Cassad
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