Мнение: Памятник защитникам Донбасса в Надыме

Памятник защитникам Донбасса установлен https://ura.news/news/1052577984 в Надыме.

Сам памятник неплохо сделан. Видео установки https://vk.com/wall-32205256_1645531

За наводку спасибо товарищу amarok_man

У нас в Крыму планируют пока открытие мемориальной доски и храма в память о погибших. Про памятник разговоры тоже ходят, но пока без конкретики. Уверен, что памятник у нас тоже будет.

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