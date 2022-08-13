 

Во дворце Наполеона – Личное мнение

13.08.2022, 15:05, Разное
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Сегодня хочу похвалить Ксению Собчак — она тоже возмущена всеми этими заявлениями в Европе по поводу запрета давать россиянам визы.

Нет, ну а что? Когда права — тогда права, и я похвалю.

https://t.me/lenamiro/12125

Ксения показала, как она проводит время в Биарритце.

Номер в Hotel du Palais Biarritz стоит три сотни тысяч рублей в сутки. Наполеон III построил его для своей Евгении. Дворец потом продали, сделали номера.

Ксения одновременно и восторгается дворцом-отелем, и возмущается, за что же так с нами:

«За что же там с нами? За что? Мы же просто люди», — объясняет свою позицию Собчак по поводу виз в запрещённой и экстремистской соцсети.

Смотрю я на эти страдания простой женщины и грустно становится. А если и в самом деле перестанут выдавать Шенген, куда Ксюша полетит в отпуск?

Давайте накидаем Ксюхе хороших мест, куда не нужна виза?

Источник: Лена Миро


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