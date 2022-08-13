Мнение: Второй энергетический

Сообщается, что немецкая RWE на 30% увеличила инвестиции в ветряную и солнечную энергию. Это вполне точечное сообщение, но оно хорошо ложится в общий тренд, который уже намечается в ходе нынешнего, уже второго в истории, глобального энергетического кризиса.

В свое время (в 1973 году) арабские монархии решили диктовать свои условия Западу, создав достаточно острый кризис. Причиной шантажа был политический вопрос – арабы потребовали разрыва отношений западных стран (или по крайней мере прекращения поддержки) Израиля в ответ на Войну Судного дня.

На короткой дистанции арабы выиграли: страны Общего рынка (тогдашняя Объединенная Западная Европа) были вынуждены принять декларацию, подержавшую позицию арабских стран, африканские страны разорвали отношения с Израилем.

Однако на долгосрочной перспективе кризис сказался вполне ожидаемым образом: были созданы механизмы компенсации: стратегические нефтяные резервы США, а вслед за ними развитых стран, которые должны содержать запасы, не менее трехмесячного потребления экономикой. Был введен режим экономии, кстати, не менее жесткий, чем вводится сегодня.

Сильные изменения коснулись и текущего потребления нефти и нефтепродуктов: резко повысился спрос на японские автомобили с гораздо более экономичными двигателями, вслед за ними американские и европейские концерны были вынуждены развиваться в том же направлении. Были проведены масштабные инвестиции в энергосберегающие технологии по всем отраслям. Наконец, на западный рынок пришла советская нефть.

Арабы, выиграв на короткой дистанции, привезли себе достаточно серьезные проблемы в долгосрочной перспективе, и были вынуждены прощаться с эксклюзивным положением на рынке.

Нынешний энергетический кризис развивается по той же модели. За одним исключением: на политические требования Кремля Запад идти не собирается. Арабы, которые к моменту кризиса уже были во многом интегрированы в западный истеблишмент, были почти своими. Их экономика была составной частью (хотя и второстепенной) западной экономики. По факту произошел конфликт между мелкими, но организованными и мотивированными империалистическими хищниками и разжиревшими и слегка утратившими хватку хищниками крупными. Сугубо внутривидовой конфликт – короткий, и как всегда бывает во внутривидовой конкурентной борьбе, достаточно ожесточенный.

Однако именно потому, что он был внутривидовым, он велся по правилам. В животном мире схватки насмерть – редкость, достаточно обозначить свой текущий статус и указать побежденному на место.

С путинской Россией в этом плане всё сильно иначе. Кремлевские нувориши не успели стать своими. Отдельный вопрос – а могли ли стать? – остается неотвеченным, так как теперь ответ на него не имеет никакой практической ценности, путинская клика списана вся и подчистую, никакие прошлые заслуги в зачет не идут, всех под одну шинковку. Моё сугубо личное и никому не интересное мнение – нет, не могли. Криминальный бэкграунд в первом поколении, откровенно уголовные замашки высшей политзнати России, беспредельные методы – должно было смениться одно, а то и несколько поколений, прежде чем какая-то часть российской знати могла бы претендовать на звание "своих", даже с оговорками. Но столько времени у неё просто нет, она успеет исчезнуть гораздо раньше. Путинская клика, нацеленная на грабёж своей собственной страны, по Олсену – "кочевой бандит". Она даже теоретически неспособна к развитию захваченной ею территории, но и уходить ей некуда: она везде чужая, а развитые территории заняты "бандитами оседлыми", которые не могут допустить в свои пределы людей с принципиально отличающимся "модус операнди".

Критическая проблема путинской знати в том, что она не может, не умеет, не хочет и не видит смысла в создании формализованных государственных и политических институтов, не понимает их смысла, а то, что называется "государством" в их изложении – это всего лишь ширма и инструмент для практик насильственного изъятия доходов с захваченной территории.

Конфликт нынешний – это конфликт без правил. Отказ от них первым предпринял именно Кремль в 14 году. Крым стал водоразделом, и скорее всего, кремлевская клика даже не поняла, что она перешла черту. Та же самая проблема, по которой режим Путина не строит полноценное государство: эти люди не понимают сути сложившихся не просто так в течение продолжительного исторического времени мирового устройства и порядка, который сегодня основан на трех базовых консенсусных для всех мировых элит концепциях: концепция суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга (Вестфальская система), баланс сил (Венская система) и разделение сфер влияния (Ялтинско-Потсдамская система). Само по себе нарушение любой из этих концепций технически возможно, но требует сложных согласительных процедур в рамках двух других. Крымская история могла, пусть и со скрипом, быть принятой другими игроками, но исполнение её показало, что Кремль просто не понимает базовых принципов, на которых стоит международная безопасность.

У Путина был некоторый период, когда всё можно было свести к недоразумению: я пошутил, вы посмеялись, но то ли не хватило ума, то ли уже тогда уход в метавселенные дали не позволял адекватно оценивать обстановку, но острый и без того конфликт перешел в его эскалацию, и будем говорить откровенно – Западу даже не нужно было особо стараться, Кремль сам себя загонял всё глубже в тупик.

Проблема в том, что кремлевские продолжали считать происходящее недоразумением и полагали, что всё можно вернуть «взад». Собственно, только этим можно объяснить присоединение и участие в проекте борьбы с коронавирусом по лекалам ВОЗ с последующим переходом к цифровой модели ID 2020, проводником которой в России, по всей видимости, был Сбербанк и Герман Греф, Алексей Кудрин и иные персонажи, которым сегодня отказано в доверии, и они уже идут общим списком с остальными по принципу коллективной ответственности.

Это не помогло, тем более, что развал управления не позволил хоть как-то отработать контрольные показатели, спущенные ВОЗ. Запад уже принял решение, и когда Путин решил снова предъявить повышенные требования-ультиматум про возвращение НАТО к границам 1997 года, его довольно технично и быстро подвели к точке невозврата, которая, как мы теперь знаем, состоялась 24 февраля. С этого момента развитие событий идет строго в одном направлении и неизбежно закончится бункером, подземной свадьбой и двумя канистрами бензина в наспех вырытый ров. Возможны варианты, но в рамках только одного сюжета.

Однако мы про новый энергетический кризис. Я полагаю, что этот кризис будет использован людьми, которые мыслят достаточно рационально, для корректировки (причем серьезной корректировки) проекта энергетического перехода. По нему на Западе существует полный консенсус, и нет ни одной немаргинальной политической силы, которая возражает против самого проекта.

Однако то, что предыдущее поколение политиков не сумело удержать в узде спущенных с поводка «зеленых», привело к довольно тяжелым последствиям – рассинхронизации проекта перехода и серьезным дисбалансам в энергетической отрасли. "Зелёные" буквально продавили ускоренный и безоглядный переход, который снизил устойчивость энергетических систем развитых стран до критических уровней. Российский газ здесь стал триггером, окончательно запустившим процесс обвала энергосистем, но не он является причиной самого кризиса. Кризис вызван проблемами внутреннего характера, и теперь под вывеской борьбы с Путиным в Европе довольно динамично начинают меняться правительства, которые упустили процесс перехода, допустили критические ошибки, и их сменщикам предстоит их исправлять.

По всей видимости, ничего особо нового изобретать не станут, будут решать задачи примерно так же, как решали их в начале семидесятых. С поправкой на новые технологии и на то, что теперь процесс перехода является не стихийным, как тогда, а проектным.

Понятно, что нас во всём этом интересуем мы. В проектируемом Западом будущем нас нет. Россия приговорена либо к поражению, либо к полной блокировке (что равносильно тому же). Принудительное "само-отключение" Запада от российского газа и нефти ускоренно стимулирует западные компании к инвестициям в энергосбережение, в технологии возобновляемых источников, в создание новой энергетической инфраструктуры и к переходу к новым технологиям во всех остальных отраслях.

Как видно, западные компании вполне внятно откликаются на подобное стимулирование и действительно, вкладывают еще большие ресурсы в новые энерготехнологии. То, что могло занять 7-10, будет пройдено за три-пять лет.

Кризисными для Запада будут ближайшие два (возможно, три) года. Эти годы – время исправления ошибок и просчетов и возвращение к нормальному проекту перехода, без потакания экстремистам-зеленым. Которых сейчас возьмут в ежовые рукавицы и пояснят пределы их прав и свобод самовыражения. Умные зеленые выживут и войдут в новые тренды, глупым уготован сброс в маргинальное состояние. Но вряд ли больше Европа станет терпеть откровенный террор распоясавшихся «экологов», жестко разделив их на легальных и системных и всех остальных. Параллельно с этим крайне жестко прессуют лоббистов Кремля, вплоть до распространения на них правила "правил больше нет". История с угрозами в адрес бывшего министра иностранных дел Австрии Кнайсль, которая закончила свою госкарьеру переходом на щедро оплачиваемую путинскую синекуру, в этом смысле более чем показательна.

В рамках решения всех этих задач вопрос об отношениях Запада с Россией и отношения Запада к конфликту на Украине выглядит вполне понятным: Запад будет закрывать Россию, а если будет возможно – то и разрушит ее через крах путинского режима. В любом случае это означает изъятие в том или ином виде у России оружия массового уничтожения. Мы еще увидим, как первое же постпутинское правительство впереди собственного визга побежит подписывать договор о всеобъемлющем ядерном разоружении. На самом деле Запад больше не нуждается таком оружии – украинский конфликт вполне показал, что Россия без ядерного оружия ничего из себя не представляет. Да, остается Китай, но для Китая, похоже, уже подготовлен отдельный проект, и пока если что-то и идет по плану, так это там.

Так или иначе, но второй энергетический кризис тоже будет иметь долгосрочные последствия. И они довольно серьезно изменят мировую систему, усилят разрыв между развитыми странами и всеми остальными, причем число развитых, вполне возможно, на этом пути даже немного подсократится.

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