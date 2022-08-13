Власти Запорожской области рассказали об обстрелах Энергодара и АЭС
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Вооруженные силы Украины обстреливают Энергодар Запорожской области и расположенную там атомную электростанцию, сообщил глава региона Владимир Рогов.
«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», – написал он в своем Telegram-канале.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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