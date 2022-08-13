В МИД Венгрии заявили о начале доппоставок Газпрома через «Турецкий поток»

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.

«Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров. Это привело к соглашению», – написал Менцер, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что страна планирует закупить 700 млн кубометров газа. На первом этапе по трубопроводу «Турецкий поток» до конца августа поступит 2,6 млн кубометров газа. Сейчас начаты переговоры по сентябрьскому графику.

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