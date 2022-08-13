 

Американцев восхитили финансовые успехи спецоперации России на Украине

13.08.2022, 14:50, Новости дня
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Действия РФ в рамках спецоперации в Украине вызвали восхищение у многих западных аналитиков, после того, как они подсчитали материальную выгоду такой политики, информирует The Washington Post.

В статье издания, посвященной примерной стоимости некогда украинских месторождений, уже находящихся под контролем России, это восхищение сквозит практически в каждой строчке, пишет ФАН. Один из крупнейших глашатаев демпартии США в СМИ несколько дней назад сообщил, что стоимость освобожденных украинских регионов оценивается в 12,4 трлн долларов за счет богатых залежей полезных ископаемых. Тем самым журналисты и аналитики попытались обосновать спецоперацию в Украине с сугубо американской, материалистичной точки зрения в поиске выгоды того или иного геополитического шага, отмечает издание.

На необычную для западных СМИ статью WP обратил внимание ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан. Он подчеркнул, что природный потенциал уже освобожденных российской армией территорий бывшей УССР высчитывается на самом деле довольно-таки легко. Достаточно взять карту со всеми месторождениями и ознакомиться с аудированными запасами. Вся информация находится в открытом доступе и для подсчета нужен только калькулятор, заметил эксперт.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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