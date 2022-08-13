 

Немцы скупают обогреватели, опасаясь нехватки газа из России

13.08.2022, 14:45, Разное
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В немецких хозяйственных магазинах резко вырос спрос на обогреватели и солнечные панели, пишет France 24. Это связано с тем, что многие немцы опасаются резкого сокращения поставок российского газа и заранее готовятся к холодной зиме.

В этом хозяйственном магазине в окрестностях Берлина уже готовятся к зиме. Покупатели не торопятся покупать вентиляторы, а скорее то, что поможет им согреться этой зимой.

ПОКУПАТЕЛЬ 1: Мы утепляем дом. Закрепляем утепляющий материал за радиаторами. Окна тоже утепляем.

ПОКУПАТЕЛЬ 2: Мы хотим сохранять тепло в ванной, так что мы думаем купить электронный нагреватель. Естественно, если этой зимой у нас вообще будет электричество.

Вот уже несколько месяцев электрические нагреватели, а также солнечные батареи расходятся как горячие пирожки.

МАКСИМ ХАК, менеджер магазина Hornbach: Это идеальное решение для тех, кто хочет быть полностью самостоятелен и производить своё собственное электричество. Это для тех, кто хочет быть готов ко всему.

Почти половина всех немецких домохозяйств отапливаются газом. Новым ключевым словом становится «энергетическая сдержанность». Крупнейший немецкий арендодатель будет предоставлять полмиллиона жилищ, в которых температура ночью будет снижена до 17 градусов Цельсия.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА: Для меня это не проблема. Нам в Европе не на что жаловаться. В мире очень много стран, которые прекрасно обходятся без комфорта, к которому мы, европейцы, привыкли.

Хайнц Штайрайф подготовлен. Этой зимой пенсионер будет использовать печку. Он даже готов к полному отключению российского газа.

ХАЙНЦ ШТАЙРАЙФ, пенсионер: Если будет серьёзная нехватка энергии, то мы к ней готовы. Мы купили походную плиту и, разумеется, канистру с бензином.

В свете приближающегося газового кризиса немцы организуются и готовятся к возможному тройному повышению цен на газ. Этой ассоциации потребителей поступает всё больше звонков.

ДЖОШУА ЙАН, ассоциация потребителей Бранденбурга: Люди с небольшим уровнем дохода уже по возможности откладывают деньги. Они уже выключили отопление. Но даже так они не смогут осилить новые цены на энергию. Мы призываем принять новый пакет помощи для немецких потребителей.

Редко когда немцы были столь обеспокоены из-за зимы. Каждый десятый немец приобрёл обогреватель в последние полгода.

Дата выхода в эфир: 11 августа 2022 года


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