Личное: “Почему люди выдерживают такой шквал чувств?”

Перед тем как мы будем обсуждать фильмы по Тургеневу, давайте разберем вот это письмо.

Здесь автор пытается встроиться в мужские сабмиссивные фантазии, сыграв роль властной женщины.

Вот феномен Полозовой в повести “Вешние воды”, который мы будем обсуждать с точки зрения имиджа, никто почти не понимал, включая даже близких друзей Тургенева. Этот феномен заключался не только в хороших границах хищницы, но и в органичном имидже властной женщины. Тургенев хорошо представлял себе такой имидж и любил его, но без визуального и звукового ряда выразить шарм Полозовой ему было очень сложно, а, учитывая белое пальто многих читателей, тем более.

Обсудим потом, как он это делал и как хороший режиссер мог помочь зрителям понять эту повесть Тургенева, подобрав типаж, выразив характер и сделав правильный имидж героини.

Если уже посмотрели оба фильма, посмотрите еще третий. Он тоже по Тургеневу, по другому произведению, “Месяц в деревне”, где тоже есть роковая дама с хороводами, только куда менее успешная, чем Полозова. Наташа – почти нерыба, которая из-за скуки и безделья съезжает намного ниже. Это фильм “Две женщины” Веры Глаголевой. Потом можно почитать пьесу Тургенева “Месяц в деревне”, по которой снят фильм. Автор названием дает нам понять, что все дело в праздной скуке, а еще в деревенской природе, вызывающей романтичное томление, которое испытывала юная Татьяна Ларина. Главный герой там, Ракитин, – отчасти образ самого Тургенева, но типаж и имидж героя в фильме очень неудачен, ничего общего нет с героем в пьесе. Подумайте заодно, каким должен быть герой.

А пока разберем это письмо и его автора, горе-госпожу.

Существенную часть важных моментов я оставляю без разбора, для вас.

kitsune_24

Дорогая Эволюция, спасибо за ваш труд, у меня ощущение что я начинающий мотоциклист мчащийся на полной скорости на супермощном мотоцикле. Руль вихляется на кочках, я не знаю как остановиться, или хотя бы замедлиться. У меня никогда не было истории с такой сумасшедший динамикой.

(Динамика, к слову, сначала нулевая, а потом отрицательная. Почему автору мерещится вихрь?)

Мне 44, сын-студент, с его отцом не живу 7 лет. После развода начала карьеру в новой для себя области (остеопатия) мне очень повезло практически мгновенно набрать клиентуру и взлететь. С началом карантинов финансовое положение ухудшилось, но на жизнь все равно хватает, только без путешествий и дорогих хобби.

Выгляжу на свой возраст, нет лишнего веса, черты лица не очень правильные, но я бываю симпатичной, если приложу усилия.

За время после развода у меня было несколько отношений длиной от 2 месяцев до 2 лет, и много свиданий с прекрасными мужчинами, которым я не понравилась видимо внешне, если они не приглашали на второе свидание. И были длительные периоды, когда я не знакомилась с мужчинами, вращалась исключительно в женском обществе – мне повезло иметь много подруг, и клиентки тоже становятся подругами.

Неделю назад я зарегистрировалась на сайте знакомств, который позиционируется как «для быстрого секса». Поставила на аватар картинку, на которой один котик ест из миски, а другой котик надавил ему на голову лапой и вдавил лицом в миску. Текст был что-то вроде «Я не властная, я просто делаю предложения которые не подразумевают вариантов». Никакого опыта в доминировании у меня нет, я недавно прочитала книжку, в которой затрагивалась эта тема, и решила изучить, так сказать, на практике.

(Прочитала книжку такой же фантазерки)

Оказалось что на этом СЗ практически нет мужчин старше 40, мне стали писать 20-тилетние мальчики, а основной контингент наверно 25-37. И ещё оказалось, что мужчины в поисках секса намного более активны, чем мужчины в поисках отношений. Практически не было молчунов, мне написали все с кем мы залайкались. Я не успевала отвечать, одновременно пришлось вести несколько десятков переписок.

(Мужчины активны так же, как если бы на конференции принесли поднос с бесплатными печеньками. Все подошли бы брать, потому что бесплатно, потому что на конференции скучно, потому что печеньки скоро разберут, потому что с виду непонятно, гадость они или ничего)

Далеко не все эти переписки были про доминирование, но среди других мне написал очень красивый молодой человек (М)

М: Вы сказочно красивы, я у ваших ног

М: Я порабощен вашей красотой

Я: Оу, профессиональный льстец 🙂 Спасибо за комплименты!

М: Это правда. Мечтаю продемонстрировать. С вашего разрешения

Я: а сколько вам лет, молодой человек?

М: 31. Но это вряд ли весомый фактор, королева

Я: Ты ищешь домину?

М: и это тоже. Но не стоит опошлять 🙂 Главное чтобы человек был хороший. А это всё атрибуты

(У нее на аватаре котики, а не фото, поэтому М – не только аутичный фантазер, но и тролль)

Дальше я отвлеклась на остальные пятьдесят переписок, утром он написал опять. Пожелал прекрасного утра, опять было что-то про то, как именно он мог бы мне услужить – принести чай в постель, поцеловать ножки, вот это всё. Представился наконец и предложил встретиться. Я туманно согласилась. Мы начали дальше болтать, в основном диалог двигал он, задавав вопросы, я отвечала, рассказывала что-то, шутила.

(Мужчины, любящие фантазии о подчинении, в основном предпочитают только фантазировать об этом, никогда не воплощая. И когда они фантазируют о подчинении, они представляют очень абстрактную и очень привлекательную женщину. А такие как автор зря раскатывают губу и потом никак не могут ее закатать. Про это вся история в письме)

К тому времени я решила заменить картинку с котиками на своё реальное фото, на котором не будет особенно видно лицо, но будет видна фигура. Он расспросил про эту фотографию, я спросила кем он работает – оказалось он очень успешный, на высокой должности в крупной компании. Молодой, красивый, умный, успешный.. Я любовалась его фотками, у него были и в полный рост, и только лицо.

(М восхищался ее красотой и грацией, глядя на котят. Но автор решила протиснуть ему свое фото. Восхищения его сразу закончились, как и следовало ожидать)

Я: Ой, какая интересная у тебя работа! Я бы послушала твоё мнение о (…)

Я: Пока ты мне ножки массируешь 😉

М: знаете королева… Боюсь показаться апокалиптичным.. Прогноз неблагоприятный.

М: надеюсь мои губы тоже будет заняты ими (ответ на мой текст про ножки)

Я: если я разрешу 🙂

М: как скажете королева, я и не думал вас ослушаться

М: как насчёт увидеться через два дня? До этого мне надо в командировку слетать

Я: Вечером?

М: можно днём

Я: у меня пока не вся картина вырисовывается, я напишу

М: по мне картина?

Я: по тебе почти всё ясно, ты же открытая книга :)) По расписанию моему картина

М: первый раз так кто-то написал. Видимо это ваш experience, королева.

Я: а как писали?

М: неважно. Я имел в виду не только написали.. Вы первая кто что-то понял обо мне

Я: оправдываешься? Это хорошо :))

М: да, моя королева. Потому что не смею перечить. И должен всегда отвечать когда спрашивают

Я: ну ещё бы ты посмел 🙂

(Ей кажется, что доминирование – это хамство и что он без ума от этого. А он грустит, что нет женщины, которая могла бы сыграть роль госпожи в переписке, вот опять хабалка недалекая попалась)

Дальше мы переписывались то в таком игровом формате, то он переходил со мной на ты и строил фразы обычно. Мне было как-то очень легко с ним и играть, и болтать. И я решила послать ему игривое фото

Я: иди работай!

М: как скажете. госпожа.. думаю о вас..

Я: (посылаю фото)

М: теперь ещё труднее работать! чуть слюной не захлебнулся! Богиня! Королева! Спасибо за фото!

Я: Уходи! А то я начинаю слишком много думать о тебе :))

Дальше наши игровые диалоги становились всё горячее, я все сильнее втягивалась в эту игру. Там появились более жёсткие элементы, всё новое вводил он, я в основном слушала его фантазии и подавала реплики. И мы расспрашивали друг друга про хобби, обсуждали общие. На исходе второго дня общения он написал:

М: Я скучаю..

Я: должна признаться.. я тоже

На третий день я уже понимала, что увлеклась этим мальчиком, я ждала его сообщений и наверно глупо звучит, как будто чувствовала его на расстоянии. Подумала, что если он назначает встречу днём, то наверно женат, но думать об этом было как будто лениво, и я не стала его спрашивать ни о чем

М: Мне плохо без тебя. Здесь уже много обожателей?

Я: уходи, а то я сейчас наговорю такого, о чем буду потом жалеть

М: наговори. Пожалуйста. Я не могу уйти

Я: ты один такой. Неповторимый.

М: я обожаю тебя :))) чувствуешь меня в своём сенсорном теле?

Я: я не понимаю что происходит

М: почему ты тут?

Я: и честно говоря..

Я не помню что именно хотела написать в следующем тексте после «честно говоря», но что-то меня остановило и я не стала писать ничего. Он хотел узнать, но я сказала что потом. Он писал «умоляю», но я попрощалась и ушла спать. Он назвал меня злой и предложил перейти с сайта в нормальный мессенджер

В мессенджере я послала ему несколько более пикантных фоток, его реакция была видимо очень искренней: он начал строчить очень много сообщений что бы он со мной сделал, там была масса опечаток. Со мной в этот момент произошло что-то странное: ноги подогнулись, жар ударил в голову, я не могла идти. Пришлось отдышаться у стеночки, пойти попить воды, руки тряслись, воду расплёскивала. Он писал что он не понимает что происходит, почему он меня так хочет. Я ответила: потому что я влюбилась в тебя. А ты в меня.

И с этого момента я живу перманентно в этом странно-больном состоянии: туман в голове, трясущиеся руки, ватные ноги. Ни есть, ни пить невозможно. Как будто грипп. Это так страсть накрывает? У меня была страсть к другим мужчинам, но никогда это не было настолько острое ощущение. М я об этом ничего не сказала.

(Автор так широко открыла хлеборезку, что та теперь не закрывается, заело ржавую пружину и зациклилось перманентное сексуальное желание)

Тем вечером я согласилась на свидание с другим мужчиной с сз . Мне надо было хотя бы попробовать отвлечься. Он приехал на машине и предложил покататься. Покатались. Отвлечься не получилось, в мыслях все равно был М.

Я чуть в обморок не упала, когда проснулась утром и увидела сообщение от М. Не помню дословно, но там было что-то про свидание с другим. Как будто он чувствует меня.

Он написал, что постоянно думает обо мне, что невозможно работать, что мечтает о свидании. Спросил про мой опыт в доминировании. Мне пришлось признаться, что опыта нет совсем. Я спросила про него. Оказалось у него были в юности отношения с женщиной сильно старше его. И с ней у него был опыт внезапного и шокирующего подчинения (он в деталях рассказал, и про эмоции свои) видимо эти сценарии впечатались, и теперь ему хочется такого треша, но ему стыдно за это. Он ведёт переписки, фантазирует, но в жизни реализовать не получается. Он спросил меня не испытываю ли я к нему отвращения после такого рассказа. Я искренне ответила что абсолютно не испытываю.

(Не было у него никакой такой женщины скорее всего, фантазии про юношеский опыт с “подругой мамы” или с доминантной “репетиторшей” – самые частые фантазии мужчин, у которых есть “фетиш на подчинение”)

В его фантазиях на самом деле не было ничего по-настоящему шокирующего, но я понимаю что болезненный опыт психика закрыла удовольствием и стыдом за это удовольствие.

(Он думал, что ее разогреют его “отвратительные истории”, а она почувствовала жалость как настоящая Спасательница)

Пару раз он пытался позвонить, но я не брала трубку, потому что по условиям одной из наших игр он должен был быть наказан тем, что не услышит моего голоса на свидании. Что мы будем сидеть рядом и переписываться.

Мы назначили время и место. Чем ближе подходило время – тем больше меня швыряло. Я даже перед первым сексом так не волновалась 🙂

Он все больше писал не о фантазиях, а о своих чувствах, что ему страшно, никогда такого не было. Что он обычно не изменяет вообще-то, что всегда старался контролировать чувства и боялся влюбляться. Что дрожат руки, подгибаются ноги и как будто температура 40. Я была потрясена, что он описал мои чувства, хотя я ему ничего не говорила. Ещё говорил, что, испуганный происходящим, хотел перестать писать, но как будто кто-то говорит ему: возьми телефон, и он не может сопротивляться, не может не писать, хочет ко мне. Что он влюбляется.

(Теперь он играет в “преступление и наказание”. Если его и будоражит что-то, то момент возможной измены жене, страх и тяга стать “плохим мальчиком”, “переступить черту”. Наша глупая автор опять не имеет к этому никакого отношения)

И дальше прозвучала фраза:

я даже с партнером спать не могу, все мысли о тебе

У меня всё упало..

Ты женат?

Да.. Пожалуйста, не уходи!!!

Но я сказала что мне надо подумать и отключилась. Он пытался звонить, я не взяла трубку. Он что-то писал, я не читала. Через час наверно я сформулировала для себя, что это он женат, а я свободна. Поэтому это его проблема, не моя. И написала ему:

– М… меня тянет к тебе

Он появился мгновенно:

А меня к тебе!

После этого он удивил меня тем, что полностью вышел из подчиненной роли, предупредил что позвонит, хватит игр, сказал что встретит меня, хотя изначально должен был ждать меня прямо на месте.

(Когда он решил, что обязан встретиться с ней, чтобы не выглядеть обманщиком, он вошел в нормальное амплуа, отбросив виртуальные игры. А наша автор согласна на все, даже рабыней готова быть, лишь бы встретиться)

Я: кажется кто-то перехватил инициативу?

М: это мое нормальное состояние, я же руководитель

К моменту встречи он писал что готов упасть в обморок от напряжения. Я чувствовала себя примерно так же. Он встретил меня у входа, было видно что нервничает очень. Поцеловал мне руку, очень медленно. В этом заведении снимают обувь у входа, а я была в босоножках, без носков. В специальном магазинчике носков тоже не оказалось, и я сказала:

ну что ж, значит понесёшь на руках! 🙂

Он усадил меня на тумбочку, снял с меня обувь, поднял и отнёс в комнату с татами и подушками. И заговорил дрожащим прерывающимся голосом. Меня тоже било эмоциями.

Это была отдельная комната, у входа стояла решетчатая ширма, поэтому уединение было условным. Но он все равно исполнил некоторые из лёгких своих фантазий. Я играла его госпожу, мне понравилась игра. Он потом сказал, что не поверил бы, что у меня нет опыта. Потом мы лежали обнявшись и он сказал, что хотел бы узнать обо мне больше. Что у нас произошёл такой мгновенный эмоциональный коннект, и на узнавание не было времени. Я начала рассказывать, получилось что травила байки про своих котов, свои увлечения, своих подруг.. Про детей друг друга спросили. У него довольно маленький ребёнок, какие-то проблемы есть со здоровьем. Он обтекаемо сказал, я не уточняла. Потом он притянул меня и поцеловал, по-настоящему. У меня голова закружилась. И теперь он был в обычной мужской роли, без подчинения.

Договорились встретиться на следующий день уже в отеле. Вечером он опять писал вперемешку о своих чувствах и о фантазиях. Обзывал себя, и мне было непонятно это он в рамках игры, для разогрева, или он действительно настолько во внутреннем конфликте. Но спрашивать не стала, только отвечала на вопросы и вставляла фразы где мне казалось уместным. А он прямо несколько экранов написал.

Ночью он удалил чат. У меня было две версии: либо это конспирация, либо я все таки не понравилась вживую, как это было много раз до этого с другими: в переписке они выглядят очень заинтересованными, а после свидания тихо исчезают. Обе версии не предполагали никаких действий от меня, поэтому я пошла спать. М написал ночью, опять в сексуальном трансе. А я в этот транс впала уже за несколько часов до этого, ненадолго хватило мне свидания, чтобы успокоиться. Но встретиться на другой день у нас не получилось: у него на работе случилось ЧП, он извинился что никак не сможет вырваться.

(Вот и все. Максимум, на который решился герой, это встретиться с ней один раз, обсудить ее котов и прочую бытовуху. Нашу же автора продолжает плющить и разрывать от желания, когда герой абсолютно остыл, увидев ее в реале и услышав ее, и, кроме неловкости и стыда за свои проекции, не чувствует к ней уже ничего)

Впереди были выходные, которые надо было как-то пережить. Я пыталась заниматься уборкой, спортом, учебой. Двигаться было тяжело, как будто гири таскала. Иногда заходила на сз поговорить с мужчинами, но конечно на таком ярком эмоциональном фоне никто не мог сравниться с М. Наша с ним переписка опять удалилась.

Меня стало качать. Мне не нравится эта неустойчивость. Очевидно, что я влюбилась по уши. Очевидно, что организм не дурак, и такой накал эмоций держать долго не станет – просто сердце не выдержит. Я наверно теоретически смогла бы сейчас прервать эту историю, но каждый раз когда он удаляет нашу переписку – у меня внутри все обрывается: а вдруг это конец? Пока я наверно ещё в силах выползти пожёванная, но живая. Но чувствую, что дальше буду влюбляться сильнее и сильнее, он такой молодой, красивый, нежный мальчик. А мужчин попускает же после секса, да и роль моя во всей этой истории – придуманная. Я фальшивая домина, и 100% захочу нежности, всем будет плохо, никто не получит желаемого.

Эволюция, как люди выдерживают такой шквал чувств? Что мне делать, чтобы устоять на ногах?

(Автор, какие люди? Все люди имеют очень разную устойчивость. Рапанов уносит и размазывает по стене, что с вами и произошло. Но далеко не все люди такие, некоторые, даже многие, переживают не шквал иллюзий как вы, а шквал настоящих взаимных чувств и переживают с пользой. Потому и стоит снимать короны и формировать границы, чтобы не попадать в такие стыдные истории)