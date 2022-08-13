Мнение: Потрясающая изоляция

“Пропасть, которая разверзлась буквально под ногами, все-таки кружит голову своей глубиной. Я о той совершенно невероятной изоляции, в которой оказалась Россия по итогам “грузинской войны”. У нас, как выяснилось, нет не только союзников и партнеров нигде в мире; у нас не оказалось даже сателлитов, даже самых ничтожных “подпевал”! Похоже, буквально каждая страна в мире спешит по итогам “кампании” вытереть об нас ноги, и НИ ОДНА страна не рискнула или не захотела выступить со словами хотя бы минимальной поддержки.

Тут особенно показателен, конечно, пример “союзной Белоруссии”. Лукашенко – международный изгой – и тот воды в рот набрал. МИД РФ уже даже выпустил по этому поводу разобиженное заявление – мол, как же так, Белоруссия?

Если уж даже белорусы препочитают помолчать – всё, амба. ДОПРЫГАЛИСЬ.

Удивительно, как наши “патриоты” этого в упор не видят. По сути, Россия сейчас одна против всего мира. Это комфортно?” (2008) !!

ЖЖ напомнил эту мою запись, в которой больше всего удивляет дата – ровно 14 лет назад! Да, в 2008 мы были еще дети и не понимали, что такое НАСТОЯЩАЯ изоляция…