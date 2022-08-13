Мнение: Ограниченный дефолт Украины

Ограниченный дефолт Украины

Западные рейтинговые агентства объявили о дефолте Украины по своим обязательствам.

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings назвали дефолтом отсрочку платежей по долгу Украины, понизив рейтинги страны в иностранной валюте. Fitch понизило рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте с С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

В S&P заявили, что рассматривают реструктуризацию долга Украины как проблемную и равносильную дефолту. Рейтинг Украины был понижен агентством до SD («выборочный дефолт»).

Ожидаемо, но тем не менее. Зеленский довел Украину не только до войны, но и до дефолта. Хотя еще весной камлали о дефолте России. По факту, Россия, которая уже живет в парадигме многополярного миропорядка, просто игнорирует "технические дефолты, которые ей объявляют представители старого миропорядка блокируя возможности расплачиваться по долгам в их собственной валюте. Поэтому Россия резонно считает эти заявления ничтожными и предлагает тем, кто хочет получить свои деньги, забирать их в рублях.

Украина же продолжает жить как страна-колония в старой парадигме и как раз она угодила в полноценное состояние дефолта. Но как показывает практика, пока от Украины есть польза как от оружия против России, хозяева старого миропорядка будут продолжать вкачивать в нее деньги на поддержание экономики и продолжение войны. В связи с чем термин "ограниченный дефолт" также не имеет большого смысла для Украины, так как она уже полностью зависима от своих кредиторов и те могут обеспечить выплаты по долгам не только финансовыми, но и иными средствами.

С фактической точки зрения разница между дефолтами Украины и России очевидна.

Россия имеет все ресурсы для обслуживания своих обязательств. Украина таковых ресурсов не имеет.

PS. С позиций послезнания можно смело говорить, что даже времена Януковича с экономической точки зрения были для Украины утраченным "золотым веком". Ну а так хорошо, как жили при Украинской СССР, на Украине еще долго жить не будут.

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