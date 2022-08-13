 

В Новой Москве открыли памятник Салтычихе

13.08.2022, 13:33, Разное
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В посёлке завода Мосрентген Новомосковского административного округа торжественно открыли первый в России памятник помещице Дарье Салтыковой, также известной как Салтычиха.

Монумент был установлен по инициативе одного из её потомков и при поддержке активистов из различных общественных и спортивных организаций. Инициатор установки памятника говорит, что приписываемые Салтычихе зверства – не более, чем выдумки завистников-современников, а затем и ангажированных историков.

– Никакой преступницей Дарья Николаевна не была, она всего лишь поддерживала порядок в своих владениях и действовала полностью в рамках закона, – утверждает он.

На территории посёлка завода Мосрентген находилось одно из имений Салтыковой, в котором она проживала в 1750-1756 гг. По оценкам историков, именно здесь помещица лично замучила не менее 30 человек. Монумент, установленный за счёт муниципального бюджета, вызвал неоднозначную реакцию у населения – кто-то приветствовал эту идею, а кто-то возмутился из-за установки памятника женщине.

– Мне кажется, это уже какой-то феминизм и экстремизм, – сказал один из жителей посёлка. – Это в Европе, в Америке такое нормально, а к нам это тащить нельзя. Памятники испокон веков были кому? Ленину там, Пушкину, может, ещё мужику на коне, не помню имени. А вот это уже перебор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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