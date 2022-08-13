 

Талибы открыли огонь для разгона демонстрации женщин

13.08.2022, 13:23, Новости дня
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Представители правящего движения «Талибан» (организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ), которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, в субботу начали стрелять в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана в Кабуле, есть пострадавшие.

Женщины начали демонстрацию в преддверии 15 августа, когда годом ранее талибы вошли в Кабул. Они требовали восстановить их право на образование и работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.  

Ранее стало известно, что в стране официально объявили об обязательном ношении хиджабов для женщин. В заявлении министерства исламской ориентации говорится, что «постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин».

Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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