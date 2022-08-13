В Молдавии отказались от компенсации для компаний из-за роста цен на энергоресурсы

Правительство Молдавии не будет компенсировать затраты компаниям на фоне роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению энергозатратности производства, сообщил министр экономики страны Сергей Гайбу.

«Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка все равно ложится на граждан, поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас – поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий», – сказал он в эфире телеканала RliveTV, передает РИА «Новости».

Лучшим решением для фирм чиновник назвал поддержку программ модернизации и внедрение возобновляемых источников энергии. Но подчеркнул, что при прекращении поставок газа в Молдавию риск того, что стране не хватит продукции, минимален.

Ранее правительство Молдавии отказалось отключать уличное освещение по ночам для экономии подорожавшего газа после того, как эту идею не одобрило министерство внутренних дел.

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