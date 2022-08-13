Захарова заявила об окончательной победе диктатуры либерализма в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что расследование ФБР США в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа касается потенциального нарушения им Закона о шпионаже.

«Шел 2022. В Соединенных Штатах Америки набрала обороты хирургия по смене пола детям, количество гендеров превышало количество сортов мороженого всех видов, потерявшие идентичность несовершеннолетние сидели на гармонах, а взрослые – на антидепрессантах. МГБ США по согласованию с обкомом либеральной партии объявило оппозиционера-республиканца, открыто выступившего за сохранения понятий «мужчины» и «женщины» для определения пола, американским шпионом. Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

«Краткое описание сюжетной линии будущей повести «Дорыли» – сиквела к «Котловану» Платонова», – добавила она.

Напомним, 24 июля, выступая во Флориде на студенческой конференции, Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский. «Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. (…) Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров – есть мужчины и есть женщины. Два гендера», – сказал Трамп. Его слова были встречены бурными овациями.

Позднее с похожим заявлением выступил демократ Альберт Гор.

Захарова отметила, что Трамп и Гор сделали «революционные» для политики США заявления.

Между тем 11 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. СМИ сообщали, что ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов. По данным газеты Politico, ФБР «проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже».

В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

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