Мнение: Как Россия выигрывает информационную войну

Министры иностранных дел стран Запада дружно призвали Россию отдать Запорожскую АЭС Киеву. Напомню, Киев обстреливает освобождённую АЭС ракетами, а это не очень-то безопасно (ссылка). Видимо, страны Запада полагают, что если отдать АЭС Киеву, то находящуюся под его контролем АЭС Киев обстреливать не будет (ссылка).

Казалось бы, ужас-ужас. Мы проигрываем информационную войну, раз даже в такой очевидной ситуации страны Запада дружно принимают сторону бандеровских обезьян с гранатами, которые пытаются устроить в Европе второй Чернобыль. Но если вдуматься, происходящее вполне в нашу пользу.

Во-первых, ждать от властей Запада иной позиции было бы наивно. Запад — наш враг, он воюет против России. Так как западной цивилизации глубоко чуждо понятие справедливости, факты не имеют для политиков Запада никакого значения. В любой ситуации виноватым назначается враг, то есть Россия. Когда пьяные гопники требуют у прохожего мобильник в качестве компенсации за мнимую дерзость, прохожий имеет шанс переубедить гопников, апеллируя к совести, чести, справедливости и здравому смыслу. С министрами иностранных дел G7 так не сработает, шансы переубедить их любыми аргументами близки к нулю. Единственный язык, который понимают европейские политики — это язык грубой силы.

Тут-то и кроется уязвимость европейских политиков. Условный немецкий водитель автобуса Макс Мустерманн ничего не зарабатывает на войне против России. Если он слышит по телевизору что-то логичное, — что Россия бомбит вражеские позиции, например, или что Россия захватывает территории, — он готов верить журналистам, потому что это укладывается в его картину мира. Верит немец и в сказки про зверства русской армии, так как его прадедушка воевал в армии Гитлера, и, вернувшись из сибирских лагерей, кое-что рассказывал про свои грехи. Но когда по телевизору заявляют, будто Россия бомбит свою собственную АЭС, Макс Мустерманн бьёт кулаком по столу и гневно оттирает пиво с усов. Министерке Анналене Бербок платят за то, что она верит в явную чушь, называть чёрное белым — это её работа. Рядовому немцу за это не платят. Напротив, рядового немца десятилетиями запугивали экологи, и он крайне серьёзно относится к перспективе радиационного заражения европейского континента.

Нам было бы сложнее, если бы министры стран Запада пытались соблюдать видимость правдоподобия. Например, если бы они врали, что Россия разместила артиллерию на территории АЭС и обстреливает оттуда войска бандеровцев. В это рядовой немец был бы ещё готов поверить. Однако министры перегибают палку, и потому проигрывают. Наткнувшись на явную ложь, рядовой немец начинает задавать себе неприятные вопросы. Экономить горячую воду, мёрзнуть в холодной квартире, переплачивать за бензин — удовольствие сомнительное. Поэтому когда официальный миф про агрессивную Россию становится слишком уж нелепым, немец обращается к альтернативным источникам информации, чтобы узнать правду.

Телеканал RT в Германии забанен, это понятно, западным лжецам альтернативное мнение опасно. Однако в Германии хватает и собственной оппозиции, которая в гробу видела всех русских вместе взятых, но которая очень страдает из-за высоких цен на газ. Эта оппозиция объясняет Максу Мустерманну, что воевать с Россией — плохая идея, и что Украина, коррумпированное нацистское государство, явно того не стоит. Западные политики слабо зависят от мнения избирателей, им гораздо важнее мнение Вашингтона, однако всему есть предел. Когда количество недовольных водителей автобусов становится слишком большим, никакие ручные СМИ, никакие фальсификации, никакие голливудские инсценировки уже не могут защитить политические элиты от хорошей встряски.

Запад не является единым организмом, это набор из множества разнородных групп. Быстрая победа над Россией была бы выгодна многим, поэтому в феврале Запад был почти единодушен в своей попытке нас раздавить. Однако как только стало ясно, что блицкриг провалился, бюргеры немедленно достали калькуляторы и начали считать. Потому что грабить русских, устраивать в России майданы, спонсировать в России гражданскую войну — это одно. А разоряться и мёрзнуть ради интересов США — совершенно другое.

С каждым месяцем европейцы всё громче и громче повизгивают от боли. А так как власти стран Евросоюза состоят в массе своей из пособников США, то есть из предателей, их качество довольно низко — они в массе своей эгоистичны и глупы. Можно предположить, что политики и дальше продолжат выдавать в эфир откровенную чушь про обстреливающих себя русских, и эта ложь будет постепенно переполнять терпение европейцев.

Будем надеться, что США начнут санкционную войну ещё и против Китая — тогда европейцы взвоют по-настоящему. Надеяться на искреннее раскаяние я бы не стал, на смерти украинцев европейцам глубоко наплевать, но вот фальшивые улыбки, помахивание хвостом и готовность капитулировать перед Россией — вполне реальный сценарий уже в ближайшие месяцы.