“Эмоциональное выгорание с привыканием к статусу многодетной матери”: недавно родившая третьего ребенка актриса Наталия Медведева о своем состоянии

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева очень удивила своих поклонников новостью о рождении третьего ребенка. До сих пор фанаты недоумевают, как артистке удалось скрыть свою беременность от общественности, ведь она появлялась на светских мероприятиях. В своем микроблоге Медведева недавно рассказала о трудностях материнства.

«Ожидание/реальность»

Хотя актриса и является многодетной мамой, она признается, что рождение каждого нового ребенка — это стресс. Приходится менять образ и ритм жизни под нового члена семьи, приспосабливаться и терпеливо ждать, когда жизнь вернется в привычное упорядоченное русло.

Медведева не верит, что у кого-то из других матерей первые недели после родов проходят легко и беззаботно. Актриса разместила в своем микроблоге фотоколлаж «Ожидание/реальность». Слева она опубликовала фото себя с прической и с макияжем, а справа — без косметики и в обычной домашней одежде.

Медведева призвала всех женщин не верить публикациям блогеров, где недавно родившие матери – «при полном параде» и где показывается красивая безоблачная картинка, что ребенок мирно спит в люльке, а эффектная родительница сидит неподалеку с бокалом и книгой в руках. Это не соответствует действительности. Реальность не совпадает с ожиданиями.

Переизбыток эмоций

Медведева отметила, что морально она с теми матерями, кто плачет, смеется, устраивает истерику, потом кричит, чувствует радость и счастье, а затем от переизбытка эмоций падает без сил. Это, по мнению артистки, правдивая картина отражения действительности. Медведева не скрывает, что сама она пребывает в состоянии эмоционального выгорания, но знает, что это временно. Она также привыкает к новому статусу многодетной мамы.

Напомним, что артистка уже десять лет как состоит в браке со своим коллегой по цеху – кавээнщиком Александром Коптелем. У пары есть двое сыновей. Пол третьего ребенка пара пока держит в тайне.