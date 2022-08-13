 

В Минздраве не подтвердили снижение эффективности вакцин против новых штаммов COVID

13.08.2022, 12:00, Новости дня
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Снижение эффективности вакцин против новых вариантов омикрон-штамма коронавируса не доказано, проводятся соответствующие исследования, рассказал заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ доктор медицинских наук, профессор Вадим Меркулов.

«Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2», – приводит его слова ТАСС.

Эксперт признал, что в настоящее время есть данные, в основном полученные методом «in vitro», свидетельствующие о снижении эффективности ранее разработанных вакцин против штаммов «омикрона» B.1-B.5, но судить о «существенном снижении эффективности некорректно».

Меркулов добавил, что исследования по разработке и оценке защитной эффективности вакцин против новых штаммов проводятся как в России, так и по всему миру. «Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2. Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях «Инвитро», так и в клинических исследованиях на волонтерах», – сказал он.

В свою очередь доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале опубликовал результаты нового исследования, проведенного южнокорейскими специалистами, согласно которым после тяжелого течения COVID-19 у пациентов значительно возрастают риски острого инфаркта и инсультов, предположительно, из-за повышенного тромбообразования.

«Корейцы отследили почти 300 тыс. переболевших и продемонстрировали, что у вакцинированных от COVID частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных. Это на тему вакцинации и ревакцинации пожилых пациентов из групп риска», – подчеркнул Мясников.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российские ученые создают вакцину от трех новых видов «омикрона», однако их регистрация при нынешних правилах займет полгода.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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