 

Страны ЕС нарастили экспорт косметики и лекарств в Россию

13.08.2022, 12:00, Новости дня
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В июне страны Евросоюза увеличили экспорт промышленного оборудования, косметики и лекарств в Россию, следует из данных Eurostat.

В июне общий экспорт товаров из ЕС вырос на 18% по сравнению с маем – до 4,45 млрд евро. Объем поставок промышленного оборудования из стран Евросоюза в Россию составил 1,12 млрд евро, увеличившись на 21% к маю, пишет РБК.

Также больше в страну начали ввозить лекарств, экспорт увеличился на 6% к маю, до 791 млн евро. Нарастили страны и экспорт парфюмерии и косметики, объемы увеличились на 38%, составив 108 млн евро.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия расширила список экспортеров рыбы, мяса и меда из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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