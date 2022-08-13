Белоруссия перебросила дислоцированные в республике российские войска на уборку овощей

Российские военнослужащие, находящиеся в Республике Беларусь, пожаловались, что белорусская сторона использует их на сельскохозяйственных работах.

По их словам, все подразделения уже неделю направлены на аграрные предприятия и убирают капусту, картофель, свеклу, кабачки и другие овощи.

Согласно старой советской традиции, белорусская армия приходит на помощь совхозам, когда наступает время уборки урожая. Больше всего военных требуется на уборке картофеля, поскольку эта работа очень слабо механизирована. Обычный план уборки – 18 гектаров картофельного поля на мотострелковую роту. Однако ранее Белоруссия никогда не привлекала к битве за урожай иностранные войска. Александр Лукашенко объяснил это особыми условиями, в которых страна оказалась в 2022 году.

– У нас армия полгода не может нормально работать! Манёвры какие-то, учения, границу прикрывают, окопы роют. Я так поставил вопрос – раз у нас армия отвлекается от дела, пусть Россия даёт рабочие руки. Страна бьётся за урожай, а тут здоровые мужики без дела сидят? Не будет так, пока они здесь! – объявил он.

Белорусские аграрии в свою очень отметили недостаточную мотивацию российских военных. При контрольных проверках обнаруживается большое количество несобранных овощей, а попытки заставить нерадивых работников пройти поле повторно ещё ни разу не венчались успехом – те огрызаются, пишут жалобы и угрожают сельхозинструментом.

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