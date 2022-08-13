 

В Роспотребнадзоре не исключили полного исчезновения вкуса или обоняния после COVID

13.08.2022, 10:35, Новости дня
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Сейчас нельзя говорить о том, восстановится ли полностью вкус и обоняние у переболевших коронавирусом, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Еще в доковидную эпоху было показано, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% процентов населения, а после 80 лет – более 80%», – сказала Пшеничная, передает Интерфакс.

Она отметила, что постковидный синдром фиксируется у людей по всему миру, встречается у одного из восьми взрослых. В некоторых случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У кого-то отсутствие вкуса и запаха наблюдается на протяжении двух лет.

Ранее вирусолог объяснил механизм зарождения в Москве и Петербурге нового штамма COVID.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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