S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.

Ранее зарубежные инвесторы поддержали просьбу Киева на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стране сэкономить около 6 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Агентство Fitch увидело в отсрочке выплат процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С до RD («ограниченный дефолт»).

Ранее Moody’s заявил, что долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте понижены с «Caa2» до «Caa3».

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