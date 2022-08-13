 

S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом

13.08.2022, 10:35, Новости дня
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Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.

Ранее зарубежные инвесторы поддержали просьбу Киева на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит стране сэкономить около 6 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Агентство Fitch увидело в отсрочке выплат процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с С до RD («ограниченный дефолт»).

Ранее Moody’s заявил, что долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте понижены с «Caa2» до «Caa3». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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