Запад предупредили о последствиях поддержки «ненасытного» Зеленского

Страны Запада, поддерживающие Киев, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит «истощение», пишет в статье для журнала The National Interest аналитик Джеральд Хайман.

По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон «выступает против «унижения» России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса», передает РИА «Новости».

«Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров 5 млрд долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома», – отметил Хайман.

На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.

«Настойчивость Зеленского, скорее всего, будет выглядеть все более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина – не единственная проблема Запада, даже не самая главная», – подытожил обозреватель.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

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