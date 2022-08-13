Николас Мадуро стал человеком года по версии PETA за продвижение вегетарианства на национальном уровне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро удостоен премии «Человек года» зоозащитной организации PETA за самое эффективное продвижение вегетарианства на национальном уровне.

Благодаря его усилиям, уровень потребления мяса в стране упал до одного из самых низких в мире.

В 2015 году в Венесуэле приняли закон «О решительной поддержке фермеров-животноводов», после которого отрасль фактически рухнула – разорились как крупные и средние предприятия, так и 80-90% частных сельских предпринимателей. Спустя ещё полгода власти объявили «Курс на человечность», в рамках которого начали пропагандироваться идеи защиты животных и отказа от продуктов животноводства, особенно мяса.

– У каждого венесуэльца дома стоит моя книга «Братья», в которой я подробно объясняю, почему уже при нынешней фазе социализма мы не можем эксплуатировать или поедать животных, – пояснил сам Мадуро. – Классовая борьба начинается в первую очередь в голове у человека, он должен победить свои эксплуататорские привычки.

Представитель PETA Майя Ченсон, прибывшая в Каракас, лично поздравила президента с его достижением, но не смогла вручить ему памятную статуэтку – её забрали во время вооружённого ограбления на лётном поле, произошедшем сразу после посадки и остановки самолёта. Мадуро пообещал, что в знак особого расположения на обратном пути гостей будут сопровождать его охранники.

—