 

Николас Мадуро стал человеком года по версии PETA за продвижение вегетарианства на национальном уровне

13.08.2022, 9:33, Разное
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро удостоен премии «Человек года» зоозащитной организации PETA за самое эффективное продвижение вегетарианства на национальном уровне.

Благодаря его усилиям, уровень потребления мяса в стране упал до одного из самых низких в мире.

В 2015 году в Венесуэле приняли закон «О решительной поддержке фермеров-животноводов», после которого отрасль фактически рухнула – разорились как крупные и средние предприятия, так и 80-90% частных сельских предпринимателей. Спустя ещё полгода власти объявили «Курс на человечность», в рамках которого начали пропагандироваться идеи защиты животных и отказа от продуктов животноводства, особенно мяса.

– У каждого венесуэльца дома стоит моя книга «Братья», в которой я подробно объясняю, почему уже при нынешней фазе социализма мы не можем эксплуатировать или поедать животных, – пояснил сам Мадуро. – Классовая борьба начинается в первую очередь в голове у человека, он должен победить свои эксплуататорские привычки.

Представитель PETA Майя Ченсон, прибывшая в Каракас, лично поздравила президента с его достижением, но не смогла вручить ему памятную статуэтку – её забрали во время вооружённого ограбления на лётном поле, произошедшем сразу после посадки и остановки самолёта. Мадуро пообещал, что в знак особого расположения на обратном пути гостей будут сопровождать его охранники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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