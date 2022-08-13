 

Москва допустила ассиметричный ответ на действия США

13.08.2022, 9:10, Новости дня
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.

Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.

Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для РФ американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.

Дарчиев сообщил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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