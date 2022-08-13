Мнение: Скандал с Amnesty International якобы лишает Киев поддержки Запада

Amnesty International выступила с новой отповедью в адрес Киева, причем на этот раз правозащитная организация не оправдывалась, а, наоборот, сама обвинила украинское правительство во лжи. Она с гневом отвергла утверждения Киева о том, что правозащитники якобы собрали свои данные в неких «фильтрационных лагерях» под колпаком у российских спецслужб.

Amnesty International (AI) выступила с новым резким заявлением в адрес официального Киева. Правозащитная организация отрицает, что в своем нашумевшем отчете от 4 августа она опиралась на показания людей, которые живут на подконтрольной российским войскам территории, сообщила «Газета.ру».

«Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или «фильтрационных лагерях» или на территориях, контролируемых Россией, к которым AI не имеет доступа», – сообщили правозащитники на своем сайте. В организации заверили, что собирали свидетельства на территории, подконтрольной не России, а Украине, и что опрошенные давали показания «добровольно и в безопасных условиях».

Заявление правозащитников стало отповедью на очередной упрек, с которым ранее выступил официальный Киев, а точнее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ), созданный в марте при министерстве культуры и информации Украины в качестве штаба «по борьбе с дезинформацией». Руководит центром Любовь Цыбульская, советница главы министерства Александра Ткаченко. Кстати, телеграм-канал ЦСКИБ – это единственный официальный украинский источник, которому позволено писать на русском языке.

Видимо, по той причине, что оспаривать приведенные в докладе факты пропагандистам центра не удалось, они решили посеять сомнения в достоверности самих источников информации.

«Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, а значит, интервью отобраны под очевидным давлением», – сообщил ЦСКИБ. «Опрос проводился среди «желающих» предоставить подобного рода информацию… Иногда подобное «правильное» интервью было единственным шансом пройти фильтрацию», – такую версию высказал ЦСКИБ.

«Amnesty International категорически отвергает эти обвинения. Они не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными», – подчеркнули американские правозащитники.

О том, что украинские силовики превращают гражданское население в живой щит экспертам AI, в частности, рассказывал житель Лисичанска Николай. Он жаловался: «Я не понимаю, почему наши военные ведут огонь из городов, а не на поле боя?». В момент общения с Amnesty International Николай жил в многоэтажном доме, который ВСУ использовали как прикрытие для своих боевых позиций, вследствие чего многоэтажка часто становилась целью российских артиллерийских атак, говорилось в докладе правозащитников.

Другой житель Лисичанска, 50-летний мужчина, говорил экспертам: «По соседству определенно идет военная активность. Когда идет исходящий огонь, мы потом слышим входящий огонь». «Исследователи Amnesty стали свидетелями того, как украинские солдаты использовали как укрытие жилой дом примерно в 180 метрах от входа в подземное убежище, которым пользовались жители, где был убит пожилой мужчина», – говорилось в докладе.

Вполне можно допустить, именно эти свидетельства и натолкнули киевских пропагандистов на мысль, что их давали жители неподконтрольных Киеву территорий, поскольку упомянутый в докладе Лисичанск был отбит у ВСУ подразделениями ЛНР. Вероятно, им не пришло в голову, что правозащитники работали в городе в то время, когда тот еще пребывал в руках украинских военных.

Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник уверен, что Киев задействует все доступные рычаги для продолжения травли AI.

«Мы видим, что ни у кого нет сомнений по фактажу из доклада Amnesty. Все прекрасно знают, что в нем написана правда о нарушении Украиной правил ведения войны,

гуманитарного законодательства и международного права. Главная претензия Киева чисто эмоциональная: Как вы посмели рассказать правду об украинской стороне?», – отметил Мирошник.

Посол считает, что киевский режим убежден в своей полной безнаказанности и постарается «оказать на Amnesty максимум давления не за правдивый доклад, а смелость подвергнуть порицанию сам американский проект под название Украина». «Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович достаточно четко по этому поводу заметил: «Нам можно все», – подытожил Мирошник.

Эксперты отмечают, что американские правозащитники, упоминая про «фильтрационные лагеря», взяли этот любимый киевской пропагандой термин в кавычки. Как известно, фильтрационных лагерей в ДНР и ЛНР нет. Видимо, в Киеве понимают под ним тюрьмы для военнопленных.

Как считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, киевский ЦСКИБ плохо выполняет работу, ради которой он создавался. «Уровень «профессионализма» выдает сам себя. Не будь сотрудники ЦСКИБ дураками, они в данном случае просто промолчали бы… Да и вообще Киев мог бы не заметить доклад правозащитников. Но эти идиоты подняли хай на весь мир – причем против своих же по большому счету, устроили шумную возню на весь мир. А ведь на хозяина, на американцев, тявкать вообще не надо. Но они тявкают, ничего не понимая. И добились обратного эффекта», – считает Матвейчев.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета Amnesty. В отчете от 4 августа говорилось о том, что украинские войска прикрываются мирными жителями как «живым щитом», размещая оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах. Этим они нарушают законы войны, представляя угрозу для гражданского населения. Приводились многочисленные факты. Украинский президент Владимир Зеленский резко раскритиковал отчет, обвинив Amnesty в «пособничестве терроризму».

«Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защиты гражданского населения, а не обвинять докладчиков, – заметило по этому поводу в четверг американское издание Politico. – Президенту Владимиру Зеленскому было бы лучше признать, что даже его героические защитники способны ошибаться. Поддержание общественной поддержки Украины требует конструктивного ответа на критику со стороны авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы».

Сама Amnesty в ответ заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же выпустила покаянное заявление, в котором аккуратно извинилась за «страдания и гнев», которые мог причинить ее доклад. Сами факты из доклада опровергать руководство организации все равно не стало. На этом фоне внутри Amnesty началось брожение, часть сотрудников не выдержала психологического давления. Из ее норвежского офиса организации уволились более 80 человек, написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Финское отделение AI, по словам Цаплиенко, к пятнице потеряло 400 своих спонсоров. Ранее уволился основатель шведского отделения AI Пер Вестберг, а еще на прошлой неделе подала в отставку директор украинского филиала Оксана Покальчук.

Но сотрудникам ЦСКИБа, похоже, мало таких жертв. В пятницу Любовь Цыбульская вновь осыпала правозащитников упреками, заявив, что «отчет Amnesty помогает Кремлю», а конкретно – «подыгрывает информационной кампании по срыву поставок западного оружия Украине».

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