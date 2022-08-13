Пушков оценил идею британского спектакля о небинарной Жанне д’Арк

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что в лондонском Театре Шекспира «Глобус» покажут спектакль про национальную героиню Франции Жанну д’Арк, которую представят в образе небинарной персоны.

«Британская «новая культура» не стоит на месте. После того, как в бездарном, но страшно политкорректном телесериале его создатели изобразили вторую жену короля Генриха 8-го, британскую аристократку Анну Болейн, черной женщиной (!!), новое слово решил сказать Шекспировский театр «Глобус». В его интерпретации французская национальная героиня, спасшая в 15-м веке Францию в войне с Англией, представлена как небинарная, то есть принадлежащая к одному из бесчисленных «гендеров», так или иначе обозначающих «третий пол», то есть некое промежуточное состояние между мужчиной и женщиной. Жанна д’Арк была «оно» – такова их версия истории», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Почему бы, однако, не пойти дальше? И сделать пьесу о небинарном Черчилле или о Маргарет Тэтчер как о «женщине, стремящейся к мужскому с сохранением тайны»? Уж переписывать историю, так переписывать», – добавил сенатор.

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