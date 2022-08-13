 

В Белгородской области ребенок попал в реанимацию из-за боеприпаса

13.08.2022, 9:09, Новости дня
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Подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

«Дорогие взрослые. Уважаемые родители. Сейчас дети возвращаются с каникул из лагерей, от бабушек и дедушек. И нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются», – добавил он.

Кроме того, губернатор поручил главам районов и добровольным народным дружинам усиленно дежурить и патрулировать.

Также губернатор попросил СМИ и школы максимально информировать детей и родителей об опасности, к которой может привести детское любопытство.

Гладков сообщил, что выезжает к семье мальчика и подчеркнул, что как только состояние ребенка позволит, пострадавшего отправят в Москву.

«Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», – добавил он.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Так, 20 июля в селе Нехотеевка при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, также обстрелу подверглось село Журавлевка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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