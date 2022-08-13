 

Из-за объявленной засухи миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды

13.08.2022, 9:05, Разное
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В большинстве районов Англии официально объявлена засуха, пишет The Times. Это решение властей, как отмечает издание, приведёт к тому, что миллионам англичан придётся столкнуться с ограничениями на использование воды.


AP

На большей части территории Англии была официально объявлена засуха, пишет The Times. Этот шаг местных властей, как отмечает издание, затронет не менее 30 миллионов человек.
 
В частности, как заявили в британском Агентстве по охране окружающей среды, засуха была объявлена в 8 из 14 районов Англии. 

Кроме того, водоснабжающие компании Welsh Water, Southern Water и South East Water уже ввели запрет на использование воды для полива садов и мытья машин, а компания Yorkshire Water объявила, что запрет вступит в силу 26 августа.

Издание отмечает, что, вероятно, в ближайшие недели ещё миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды.

Также звучат опасения, что засушливый период может продлится до наступления осени.

Харви Брэдшоу, исполнительный директор Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по борьбе с засухой, заявил, что высокие температуры усугубили нагрузку на дикую природу и водную среду страны. Он также призвал людей «контролировать количество воды, которое они используют в этот исключительно засушливый период».


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