Талышинская о споре с “Шовой”: “Я считаю, что мы прошли ту точку, откуда нет возврата, и что все простить невозможно”

Поклонники “Непара” до сих пор ощущают на себе гнев Александра Шоу и Виктории Талышинской. Несмотря на то, что группа была очень востребована и активно гастролировала, солистки разругались до конца.

Никто не знает точной причины размолвки между солистами. Они обвиняли друг друга во всех смертных грехах и пытались запретить исполнять хиты группы. Хотя в последние годы страсти улеглись, знаменитости иногда подшучивают над бывшими коллегами.

“Есть черта. Между ними нет точки. Мы достигли этой точки, и простить всех невозможно. Маловероятно, что мы когда-нибудь будем нормально общаться. Хотя я не хочу быть злопамятным, трудно понять человека после того, как он сказал столько негативных вещей. По крайней мере, мне. “Так что нет, прощения и нормального общения у нас не получится”, – заявила 45-летняя Талышинская.

Виктория призналась, что Александр может быть заинтересован в ее общении. Однажды она даже сказала, что поприветствует его при первой встрече, но возобновить старые отношения невозможно. Певица также не может его простить. “Нет, дело не во мне. Я вижу точку, за которой человек перестает быть для меня человеком. Он растворяется в пространстве. Он не является тем, что я ненавижу”.

Талышинская говорит, что для нее эта история закончена. Она слишком много отдала расставанию. Сейчас она сосредоточена на своем новом музыкальном проекте “2Океана”, где поет вместе с Владимиром Курто. Виктория, несмотря на негативный опыт участия в дуэте, решила вернуться в эту историю. Она ни о чем не жалеет. “Он больше сосредоточен на мюзикле, а я – на актерской игре и создании образа. Он также имеет большое отношение к поведению на сцене. Вот такой у нас тандем. Главное, что наши музыкальные вкусы схожи, поэтому мы можем только радовать. Ему можно доверять, и мне нравится все, что он привносит в дуэт”, – говорит солистка.