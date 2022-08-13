Блондинка с пухлыми губами: Иван Жидков больше не скрывает свою девушку

Актер расстался с Лилией Соловьевой, матерью Степана, четыре года назад. Иван Жидков лишь недавно признался своим подписчикам, что он был не единственным. Актер не спешит раскрывать новости о новой девушке.

38-летний Жидков также состоит в браке с Татьяной Арнтгольц. Мария – общий ребенок бывших супругов. Несмотря на то, что у них родился сын, их союз с Соловьевой был гражданским. Они быстро разошлись, не прибегая к судам и разделу имущества.

После двух разбитых сердец актер не стремится раскрывать подробности своих амурных дел. Ему удается поддерживать хорошие отношения с бывшими подругами и по-прежнему старается проводить время со своими детьми.

Сейчас Иван влюблен в пухленькую блондинку, которая явно моложе его.

Подписчики Жидкова очень рады за него и желают ему счастья. “Иван снова влюбился! “; “Когда ждать свадьбы? “; “Будьте счастливы и здоровы!”. Заметные пользователи Сети.

В нулевые годы Жидков состоял в отношениях с женщиной на 13 лет старше его. Артист потерял голову от Екатерины Семеновой, своей коллеги. Он даже хотел на ней жениться.

“Я влюбился в человека – и все. Катя очень покладистая и невероятно интересная. Она замечательный человек, и я благодарен ей за такое удивительное приключение. Благодаря ей изменилось мое мировоззрение, повысились мои жизненные стандарты. Катя – редкая женщина. Она была одной из самых образованных женщин, которых я когда-либо встречал. Мы не стали мужем и женой. У всего есть срок годности. Наши отношения не были исключением. Я никогда не обманывал себя. Если я знала, что мне нужно сделать, я это делала. “- Он был откровенен со мной в “Судьбе человека” на “России 1”.