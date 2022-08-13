 

Сравнила явно не для хохмы она свои — и эти лохмы

13.08.2022, 8:33, Разное
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Алекс Осборн была потрясена «злобной репликой» мужа о ее новой стрижке, смахивающей на дикую прическу Бориса Джонсона. Одного не понять, зачем британка выложила свой ролик с рассказом об этих «жестоких» словах на обсуждение тиктокеров…

Первое, что приходит в голову, — из желания, чтобы ее немедленно начали переубеждать. Эта любительница экспериментировать со стрижками описала «самый худший» этап отращивания волос, поведав миру, что не так давно побрила себя любимую наголо. Сейчас дамочка пытается отрастить волосы, чтобы приобрести достойный облик.

«Итак, я побрилась налысо около пяти недель назад и сейчас нахожусь на очень неловкой стадии отрастания. Поэтому я отчаянно пробую новые способы, чтобы придать ей хоть немного приличный вид».

Блондинка сама быстро признала, что муж «не ошибся», приписав ее стрижке сходство с прической знаменитого политика. И конечно, среди завсегдатаев соцсети TikTok нашлись любители возражать. Их хлебом не корми — дай высказать свое мнение. Вот и в обсуждение прически они не замедлили вставить «свои пять копеек»:

«Борис Джонсон порадовался бы, если бы и его прическа так же хорошо выглядела».
«Она слишком аккуратна для Бориса Джонсона».

Нашелся и согласный с мнением мужа, заявивший:

«Я приготовился отрицать это, однако твой муж оказался прав».

Алекс Осборн, только что впервые выпрямившая волосы, быстро стала звездой интернета. На видео она выглядела расстроенной, но уже в обсуждении поста шутила, что «на 100 % готова к тому, что ее поджарят» в комментариях, и призвала пользователей TikTok «сделать [их]хуже».

Не иначе как хотела добиться еще большей популярности, то бишь пропиариться — за счет бывшего премьера! Вот истинная причина ее самоуничижения!

А что же Борис Джонсон? Чего ради он много лет ходит этаким ванькой-растрепкой?

Так тоже ради пиара! В молодости он выглядел настоящим денди, а сейчас создал себе имидж рубахи-парня, такого же, как его электорат. Дескать, вымыл вечером голову чем попало, а утром просто «расчесал пятерней». Короче, некогда ему: весь в заботах о простых британцах. Образ такого простака-Джонсона прошел на ура.

Потеряв свое кресло, эпатажный премьер никуда не делся из политики и вряд ли в будущем сменит свои лохмы на модельную стрижку.

Источники информации и фото: mirror.co.uk, bigpicture.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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