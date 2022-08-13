Португалия собралась сократить потребление воды

Из-за рекордной засухи правительство Португалии рассматривает возможность ограничить потребление воды. В частности, могут прекратить мыть улицы, сообщают СМИ.

Мэр португальского города Алмодовар Антониу Бота заявил: «У нас не может быть другого выхода: или мы должны сократить потребление воды, или должен пойти дождь, или нам конец». Он подчеркнул, что это не просто «панические настроения». Мэр пожаловался на минимальный уровень запасов воды в городе.

В схожей ситуации оказались и другие регионы страны, где июль стал самым жарким за 92 года. Правительство обсуждает введение ограничений на потребление воды, включая закрытие муниципальных бассейнов и фонтанов, сокращение полива садов. Португальский институт моря и атмосферы сообщил о «сильной засухе» на 55% территории Португалии, «экстремальной» – на 45%. Количество осадков, выпавших с октября, едва превышает 50% нормы, передает ТАСС со ссылкой на SIC.

Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах. Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.

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